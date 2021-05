Reactia incredibila a unui jucator dupa ce meciul a fost intrerupt de o drona! Ce a putut sa faca 

Meciul dintre cele doua echipe din Argentina a fost intrerupt in primele minute de joc, mai exact in minutul 4, dupa ce o drona a fost surprinsa zburand deasupra terenului.

Aparatul avea legat de el o banderola in culorile lui Rosario si a devenit rapid 'victima' unui fotbalist, din cauza faptului ca se afla prea aproape de teren. Pablo Perez, jucatorul lui Newell's a doborat drona la pamant si a inceput sa o loveasca cu picioarele, distrugand aparatul.

Ulterior, a lovit-o si cu mingea si a plecat furios, continuandu-si jocul.

When a drone flew over the players during Rosario vs. Newell’s Old Boys in Argentina, Pablo Perez chose violence ????

