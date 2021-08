Mbappe, blocat în „colivia de aur” a Parisului?! Leonardo anunță: „Vrea să plece!” Atac la Real Madrid

Real Madrid face tot posibilul pentru a se asigura de serviciile lui Kylian Mbappe, însă Leonardo, directorul sportiv al lui PSG nu renunță la luptă.

Leonardo a confirmat că Mbappe nu vrea să mai continue pe Parc des Princes, chiar dacă ar putea avea șansa să evolueze alături de Messi, însă a ținut să sublinieze că aceasta nu va pleca gratis.

„Am refuzat prima ofertă. Nu vom reține pe nimeni împotriva voinței sale. Dacă cineva vrea să plece, și este sub condițiile noastre, atunci vom vedea. Kylian ne-a promis că nu va pleca niciodată gratis de la club.

Mbappe vrea să plece, asta e clar. Oferta e mai mică față de suma pe care am plătit-o pe el. Nu ne place modul în care Real Madrid acționează. A fost lipsit de respect, incorect, ilegal și inacceptabil.

Nu avem planuri pentru a vorbi din nou cu Real Madrid. Nu îl vom lăsa să plece pe mai puțin decât am plătit pe el deoarece le datorăm bani celor de la Monaco”, a spus Leonardo, potrivit RMC.

Leonardo: “Real Madrid bid for Mbappé seems like a strategy to show they were trying every way to sign Kylian and that’s it. They’ve been disrespectful, incorrect, illegal and unacceptable. We’re NOT accepting €160m. If he wants to go, it will be for our conditions”. ???? #Mbappé