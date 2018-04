Cele mai multe penalty-uri din ultimii 10 ani! Real Madrid BATE TOT la 11 metri! Cate penalty-uri au primit

Real Madrid este echipa cu cele mai multe goluri marcate din penalty-uri in ultimul deceniu.

Real Madrid a castigat ieri cu scorul de 3-0 meciul cu Las Palmas. Doua goluri au venit din lovituri de la 11 metri. Astfel, Real Madrid a devenit echipa care marcheaza cel mai mult din penlaty-uri din Europa in ultimii 10 ani.

Conform unui studiu facut de Marca, din sezonul 2008-2009, Real Madrid a avut 91 de lovituri de pedeapsa, dintre care 77 au fost transformate in gol.

In acest sezon, Real a beneficiat de 15 penalty-uri, 8 in La Liga, 4 in Cupa Regelui si 3 in Liga Campionilor.

Clasamentul facut de Marca al celor 5 echipe din Europa care au marcat de cele mai multe ori din lovituri de la 11 metri:



1. Real Madrid - 91 penalty-uri - 77 goluri

2. Milan - 93 penalty-uri - 75 goluri

3. Roma - 81 penalty-uri - 66 goluri

4. PSG - 74 penalty-uri - 66 goluri

5. Barcelona - 85 penalty-uri - 65 goluri