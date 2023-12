PSV Eindhoven a obţinut a 15-a victorie consecutivă de la debutul actualei ediţii a campionatului de fotbal al Olandei, impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în faţa formaţiei SC Heerenveen, într-un meci disputat joi.

Elevii antrenorului Peter Bosz au deschis scorul în prima repriză, prin Guus Til (33), iar apoi şi-au majorat avantajul în partea secundă a jocului, prin Ricardo Pepi (78).

Heerenveen a avut o mare ocazie de a marca, însă moldoveanul Ion Nicolaescu a trimis balonul în bara transversală.

Într-o altă partidă programată joi în Eredivisie, campioana en titre, Feyenoord Rotterdam, a învins în faţa propriilor suporteri, cu scorul de 3-1, formaţia FC Volendam.

Gazdele au marcat ultimele două goluri în timpul adiţional, prin Santiago Gimenez (90+4) şi Igor Paixao (90+6).

PSV Eindhoven domină clasamentul, cu maximum de puncte (45) după 15 etape, având un avans de zece puncte faţă de Feyenoord, ocupanta locului secund. Heerenveen se află pe poziţia a opta, cu 19 puncte.

????????There are only two top-flight clubs across 55 UEFA nations with a 100% win record in the 2023/24 season:

1) PSV (Netherlands, P15 W15)

2) SS Virtus (San Marino, P11 W11) pic.twitter.com/BYfSR6iOVm