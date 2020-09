Marseille condamna atitudinea fanilor lui Neymar: "Au fost amenintari cu moartea!" Ce suspendari uriase risca jucatorii dupa meciul de aseara

Olympique Marseille a castigat derbyul Frantei de pe terenul Parisului, scor 1-0.

Totusi, evenimentul care a captat atentia pe retelele de socializare a fost conflictul dintre Alvaro Gonzalez si Neymar. Spaniolul l-ar fi jignit intr-un mod rasist pe starul de la PSG, iar reactiile nu au intarziat sa apara.

Olympique Marseille a emis un comunicat oficial cu privire la incidentele petrecute, spunand:

"Alvaro Gonzalez nu este rasist, ne-a aratat-o prin comportamentul sau zilnic de la sosirea sa la club, dupa cum marturisesc deja colegii sai de echipa. Clubul ramane la dispozitia comitetului disciplinar pentru a coopera pe deplin la ancheta tuturor evenimentelor care au marcat aceasta intalnire si a celor 24 de ore care le-au precedat.", a declarat clubul pe pagina oficiala.

Neymar a avut o reactie urata pe Twitter, care a starnit un val de mesaje jignitoare la adresa lui Alvaro Gonzalez. Clubul Olympique Marseille a vorbit si despre acest lucru in comunicat:

"Aceasta controversa este grava si are deja consecinte grave. Clubul condamna astfel dezvaluirea numerelor private de telefon ale lui Alvaro Gonzalez si a rudelor acestuia, de catre mass-media si paginile braziliene de pe retelele de socializare, dand nastere la o hartuire constanta, acestea constand in special in amenintari cu moartea."

Daca Neymar risca o pedeapsa de sapte etape pentru ca l-a lovit pe spaniol, Alvaro Gonzalez poate primii pe putin zece etape pentru injuriile rasiste.

Official Club communication following the #PSGOM match. — Olympique de Marseille ???????? ???????? (@OM_English) September 14, 2020

Jucatorii de la Marseille au fost primiti cu artificii la venirea in oras. Florian Thauvin, jucatorul care a adus victoria a filmat momentul de entuziasm al fanilor.

This is how @OM_Officiel fans welcomed the players at the airport after their big win ???????? ???? @FlorianThauvin pic.twitter.com/9PUKQSQ6nj — 433 (@433) September 14, 2020