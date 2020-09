N-ai vazut asa ceva! PSG 0-1 Marseille, DEMENTA TOTALA! 5 eliminari, Neymar - DAT AFARA. "Esti rasist tu, esti rasist!" Ce i-a tipat in fata unui adversar, inainte sa-i dea cu palma dupa cap

PSG a ajuns la 3 infrangeri consecutive in meciurile oficiale!

Dupa 0-1 cu Bayern in finala Champions League, PSG a pierdut si primele doua partide ale sezonului din Ligue 1! Nou-promovata Lens a invins-o weekendul trecut cu 1-0. Acum, si marea rivala Marseille a trecut de galaxia Parisului cu acelasi scor chiar pe Parc des Princes.

A fost NEBUNIE totala in marele derby al Frantei! S-au dat 5 cartonase rosii si 14 galbene in PSG-OM! Abia revenit dupa ce s-a tratat de Covid, Neymar n-a terminat nici el partida in teren! Arbitrul l-a eliminat in prelungiri.



Pentru OM, e prima victorie contra rivalei dupa 9 ani de asteptare! Ultima oara cand Marseille a batut-o pe PSG a fost in noiembrie 2011, cand s-a terminat 3-0!

Dupa 3 etape, PSG e pe 18 in Ligue 1, loc de retrogradare, fara niciun punct acumulat, la fel ca Strasbourg si Dijon.

Alaturi de Neymar, au mai fost eliminati in prelungiri Kurzawa si Paredes de la PSG, respectiv Amavi si Benedetto de la Marseille.



Brazilianul a avut o confruntare serioasa cu spaniolul Alvaro. L-a facut 'rasist', apoi l-a lovit cu palma peste ceafa. Arbitrul s-a uitat la imaginile oferite de VAR si l-a eliminat pe Neymar!