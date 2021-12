Marius Șumudică, interviu în presa din Turcia: ”Nu sunt Hagi sau Popescu”. Îl critică pe fostul antrenor de la Malatya

”Am găsit o tragedie”, a spus antrenorul român, care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare cu noua sa echipă. În Turcia, Șumudică le-a mai pregătit pe Kayserispor, Gaziantep și Rizespor, și este foarte bine văzut în Turcia, mai ales după performanțele reușite cu Gaziantep, echipă de care s-a despărțit cu scandal.

Șumudică a început sezonul ca antrenor al CFR-ului, dar după ce a fost demis și-a găsit imediat un angajament, la Malatya.

”Am venit aici cu inima. Malatyaspor pierduse cinci meciuri consecutive când am primit oferta de a veni aici. Am venit să ajut și voi ține echipa în Super Lig. Sunt fericit că m-am întors în Turcia. Nu sunt Hagi sau Popescu, dar îmi place că am atras atenția. Nu am vorbit nimic, dar trebuie să spun ceva. Voi vorbi despre fostul antrenor. Când am venit la Malatya, am găsit o tragedie.

Marius Șumudică, interviu în presa din Turcia

M-am bucurat când am văzut echipa, dar, când am văzut ce rezerve avem, am fost șocat. Toți îmi spuneau să nu semnez pentru că echipa va retrograda și îmi voi distruge numele. Am ajuns aici și am avut succes cu Kayserispor și Gaziantep. M-au sunat mulți apropiați să îmi spună să revin la Gaziantep, dar visul meu este să aduc Malatyaspor la un nivel bun.

Trebuie să transferăm. În meciul cu Akhisar, șase dintre jucători erau under-22. Jucătorii noștri sunt de Super Lig, dar nu au prestațiile dorite. Îmi e rușine că zece dintre jucătorii noștri nu sunt la nivelul de joc din Super Lig.

Când m-am dus la Gaziantep, am pierdut cu 0-4 cu Alanya. Imediat după, am discutat cu președintele și mi-am creat propria echipă. Trebuie să aduc jucători care corespund filosofiei mele de joc. Avem nevoie de șase-șapte jucători. Dacă vom termina mai jos de locul 10, voi pleca de la Malatyaspor fără niciun ban. Avem nevoie de șase-șapte jucători să rămânem în Super Lig. Nu avem nevoie doar de transferuri. Trebuie să schimbăm multe lucruri la Malatya. Scopul meu este să aduc din nou suporterii la stadion”, a declarat Marius Șumudică pentru TRT Spor.

Malatyaspor se gândește acum la următorul meci din campionat, cu ocupanta locului doi din Turcia, Konyaspor. În ultima partidă, echipa lui Șumudică a reușit o remiză cu Galatasaray, scor 0-0.

Șumudică are ca obiectiv salvarea de la retrogradare cu Malatyaspor. Este pe locul 17, loc retrogradabil, cu 13 puncte, la trei puncte distanță de ultimul loc ce asigură salvarea.