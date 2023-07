Tehnicianul român a stat la cârma echipei din Arabia Saudită 31 de partide. Conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt, Marius Șumudică a înregistrat o medie de 1.10 puncte pe meci.

Marius Șumudică dezvăluie: „Există o echipă care e interesată să colaborăm”

Antrenorul a dezvăluit că a primit o ofertă în Turcia, însă nu a acceptat. Marius Șumudică a precizat că nu era mulțumit de condițiile echipei respective, așa că a ales ca încă să rămână pe bară.

„Ieri am avut un contact cu cineva de acolo (n.r. Turcia). M-a sunat cineva și îmi spunea că există o echipă care este interesată să colaborăm, dar bugetul de transferuri era unul limitat. Voiau ca jucătorii să accepte salarii de 15.000 - 20.000 de dolari pe lună, ceea ce este infim de ceea ce se întâmpla în Turcia în anii precedenți.

Un euro a ajuns să fie 40 de lire turcești, eu când eram acolo un euro era cotat la patru lire. Au fost niște discuții, știam ce se întâmplă acolo, aveam toate datele și nu am vrut”, a spus Marius Șumudică, potrivit DigiSport.

Cariera de antrenor a lui Marius Șumudică

Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.

Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.

Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte, după înfrângerea Farului din preliminariile UCL

Marius Șumudică, fost antrenor la Al-Raed, a vorbit despre meciul Farului Constanța din preliminariile UEFA Champions League și a remarcat faptul că elevii lui Gică Hagi sunt mult mai buni individuali decât cei ai celor de la Sheriff Tiraspol.

„Sunt în concediu, dar mi-am făcut timp să văd meciul. Semnalul a fost prost, dar am văzut jocul până la urmă. Eu consider că Sheriff Tiraspol niciodată individual nu e peste Farul. Asta e părerea mea. Jucătorul care a dat golul doi era să se accidenteze când a vrut să se bucure. Nici nu știe să se bucure. Noi avem jucători pe care vrem să-i vindem cu milioane de euro. Am vândut la Brighton! Îl avem pe Alibec. Farul e peste Sheriff. Asta e părerea mea.

Ce s-a întâmplat pe teren... Nu vreau să spun și nu vreau să vorbesc despre Hagi. Nu vreau să analizez eu jocul elevilor lui Hagi. Uitați-vă la golul trei. Cum să faci pașii ăștia mari și să te dezechilibrezi? Farul în afară de prima repriză de la Ovidiu când au făcut o repriză bună și puteau chiar să decidă calificarea alta era soarta calificării.

Nu pot să accept că jucătorii celor care fac parte din lotul lui Sheriff Tiraspol sunt mai buni individuali decât ai noștri. Astăzi s-au dovedit mai buni, dar nu sunt mai buni per total decât ai noștri”, a spus Marius Șumudică la televiziunea DigiSport.