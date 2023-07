Marius Șumudică a spus totul: ”M-a sunat Daniel Niculae. Am bătut palma”

Antrenorul ar putea reveni la Rapid, club care este aproape să se despartă de Adrian Mutu (44 de ani). ”Briliantul” poartă în această perioadă negocieri cu Neftchi Baku, de la care a primit o ofertă importantă din punct de vedere financiar.

Marius Șumudică: ”Am bătut palma, suntem bărbați”

Șumudică ar fi pe lista conducerii pentru postul de antrenor al echipei din Giulești, în cazul în care Mutu va decide să plece de la Rapid.

Antrenorul a dezvăluit că a fost sunat în cursul zilei de vineri de Daniel Niculae, președintele Rapidului, după ce s-a zvonit că între cei doi ar exista tensiuni mai vechi. De altfel, chiar Șumudică a spus că nu ar fi dispus să lucreze cu fostul atacant.

„Astăzi am avut o discuție cu Daniel Niculae, m-a sunat, am avut o discuție depsre ce s-a întâmplat. Am bătut palma, suntem bărbați, nu se pune problema să existe dușmănie între mine și Daniel Niculae. El m-a sunat astăzi și am lămurit această problemă”, a spus Șumudică, la Digi Sport.

Cariera de antrenor a lui Marius Șumudică

Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.

Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.