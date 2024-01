Echipa din Turcia se află în prezent pe locul 15 în SuperLig, având un avans de două puncte față de formațiile aflate pe pozițiile retrogradabile. În primele cinci etape, Gaziantep nu reușise să acumuleze niciun punct.

Ofertele din Arabia Saudită, refuzate de Marius Șumudică

Înainte de plecarea în Turcia, tehnicianul român a confirmat că a fost căutat de formații din Arabia Saudită, însă a refuzat propunerile, fiind hotărât șă-și ducă la sfârșit înțelegerea cu Gaziantep, care expiră la finalul sezonului actual.

"Am avut două oferte, le am și în momentul de față. Le-am refuzat, continuă să mă sune, dar nu se pune problema, nu aș putea să-mi bat joc de jucătorii pe care i-am adus, am pornit la un drum, oamenii au avut încredere în mine, știam unde mă duc. Nu pot să-mi bat joc de oamenii aceștia la jumătatea drumului, chiar dacă ofertele erau mult mai avantajoase din punct de vedere material", a spus Marius Șumudică, pe aeroport.

VIDEO | Declarații Marius Șumudică



Declarațiile lui Marius Șumudică la plecarea în Turcia (03/01/2024) pe www.sport.ro