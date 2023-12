”Șumi” ar fi trebuit să se întoarcă în Turcia vineri, pe 29 decembrie, când își planificase zborul, doar că a fost lovit de o răceală puternică, fapt care l-a făcut să amâne plecarea.

Marius Șumudică, lovit de virus: ”Am fost la spital și mi-au dat tratament”

Marius Șumudică a avut o intervenție în direct la TV unde a evidențiat faptul că și-a făcut mai multe analize la un spital din Capitală, adeverindu-se faptul că a fost depistat cu virusul Sars-CoV2, dar și cu o pneumonie.

De asemenea, antrenorul lui Gaziantep a precizat că va petrece Anul Nou în țară și dacă totul va fi în regulă atunci se va întoarce în Turcia la începutul lui ianuarie

”Ăsta e norocul meu de fiecare dată când vin acasă, trag câte un virus după mine. N-am avut niciun fel de problemă, nu știu de unde, probabil prin avion, prin aeroport.

De vreo două zile m-am simțit nu foarte confortabil, am simțit că mi-am pierdut gustul și mirosul și am zis 'ia stai, mă, că am un test în casă, să-mi fac'. Ieri seară s-a dovedit că am corona.

Azi dimineață am fost la Matei Balș și mi s-a dat tratament adecvat pentru cinci zile. Mi s-a descoperit și o pneumonie. Mâine va pleca staff-ul meu, după care, probabil pe 1 sau pe 2, când totul va fi OK, mă voi deplasa și eu”, a spus Marius Șumudică la DigiSport.

Românul a fost numit la Gaziantep în septembrie, când echipa era pe ultimul loc în campionat, și a reușit să o scoată din zona retrogradabilă. În 15 meciuri, Gaziantep a bifat opt victorii, un rezultat de egalitate și șase înfrângeri.

Trei jucători pe lista neagră a lui Șumudică

„Tehnicianul echipei Gaziantep FK, Marius Șumudică, a decis să se despartă de trei jucători în această iarnă, având în vedere rezultatele echipei”, notează GaziantePpusula.

Luka Stankowski (portar): Nu a fost utilizat în mod regulat în meciurile din campionat. Fără evoluții notabile și apariții reduse pe teren. Decizia lui Șumudică: Nu îl mai consideră necesar pentru echipă și dorește să îl elibereze.

Albian Ajeti (atacant): A jucat puțin și nu a avut o implicare semnificativă în meciuri. Performanțe sub așteptări și timp de joc limitat. Decizia lui Șumudică: Nu este parte din planurile sale și ar prefera să se despartă de el în această perioadă de transferuri.

Brayan Riascos (atacant): Nu a reușit să capitalizeze oportunitățile pe care le-a avut în echipă. Evoluții nesatisfăcătoare și lipsa de impact în meciuri. Decizia lui Șumudică: Dorește să se despartă de Riascos, considerând că echipa are nevoie de jucători mai eficienți în atac.