Marco Verratti și-a dat acordul pentru plecarea de la PSG după 11 ani!

Aflat de 11 ani la PSG, Verratti și-a dat acordul pentru un transfer în Arabia Saudită, la Al Hilal, pentru un contract pe trei sezoane, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Totuși, acordul dintre PSG și Al Hilal lipsește pentru moment. Verratti mai are contract cu formația franceză până în 2026, iar campioana din Ligue 1 nu ar fi dispusă să accepte oferta în valoare de 30 de milioane de euro trimisă de gruparea din Arabia Saudită.

Sursa citată scrie că Al Hilal va crește oferta pentru Marco Verratti, iar decizia finală îi va aparține lui PSG, care trebuie să decidă dacă se va despărți de mijlocașul italian.

Cumpărat de PSG în 2012, de la Pescara, pentru 12 milioane de euro, Verratti a devenit unul dintre cei mai apreciați mijlocași din Europa. Italianul a strâns 416 meciuri pentru parizieni și a cucerit 30 de trofee, printre care 9 titluri în Ligue 1.

Al Hilal, antrenată de portughezul Jorge Jesus, a încheiat pe locul 3 ultima ediție de campionat din Arabia Saudită.

Al Hilal a investit deja 178 de milioane de euro în transferuri. La formația saudită au sosit în această vară mijlocașul brazilian Malcom, de la Zenit (60 de milioane de euro), mijlocașul portughez Ruben Neves, de la Wolves (55 de milioane), mijlocașul sârb Sergej Milinkovic-Savic, de la Lazio (40 de milioane) și fundașul senegalez Kalidou Koulibaly, de la Chelsea (23 de milioane).

Marco Verratti reached an agreement with Al Hilal on three year deal — he’s ready to the make the move, as called yesterday. ???????????????? #AlHilal

Deal depends on Nasser Al Khelaifi. No intention to accept €30m proposal but it will be improved soon.

It’s up to PSG, up to Nasser. pic.twitter.com/aSavWpRwSu