Maradona, scos din minti de un suporter! A dat cu PUMNII dupa el! Clipul momentului

Nervos dupa ce a pierdut meciul decisiv pentru promovare, Maradona s-a certat cu suporterii in Mexic.

Sinaloa a ratat promovarea dupa o dubla nebuna cu Atletico San Luis. Totul s-a decis in prelungirile partidei! Dupa 1-0 in tur, Sinaloa a cedat in retur cu 4-2!

Maradona si-a iesit din minti! A fost la un pas de bataie cu fanii. Pe unul dintre suporteri a incercat sa-l loveasca cu pumnul. Numai interventia fortelor de ordine a facut ca lucrurile sa nu degenereze.