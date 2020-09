Manchester City a facut TRANSFERUL pe care il asteptau toti fanii! Guardiola a investit 400 de milioane de lire sterline in aparare

Manchester City l-a transferat pe Ruben Dias (23 de ani) de la Benfica Lisabona.

Portughezul a costat-o pe City numai putin de 62 de milioane de lire sterline, cetatenii trimitandu-l de asemenea pe Nicolas Otamendi la Benfica, ca parte din aceasta afacere.

Guardiola a investit odata cu acest transfer, 400 de milioane de lire sterline in aparare, o suma colosala avand in vedere ca echipa nu a reusit sa acceada inca in semi-finalele UEFA Champions League.

Pe lista celor de la City au mai fost Koulibaly de la Napoli, plus Kounde de la Sevilla, insa ambele echipe au cerut preturi exorbitante pentru cei doi fundasi.