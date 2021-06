Mai rau ca la Dinamo! Derby County mai are in lot doar noua jucatori si Wayne Rooney vrea sa demisioneze

Derby County este fosta campioana a Angliei si fosta castigatoare a FA Cup.

Derby County este unul dintre cluburile de traditie din Anglia. Fondat in 1884, clubul are in palmares doua titluri de campioana ale Angliei (1971-1972, 1974-1975) si trei pozitii de vicecampioana, o FA Cup (1945-1946) si alte trei finale jucate si un trofeu FA Charity Shield (1975), dar si o semifinala de Cupa Campionilor Europeni (1972-1973).

"The Rams" evolueaza acum in Championship, liga secunda engleza, terminand sezonul trecut pe locul 21, la un punct peste prima pozitie retrogradabila, si sunt antrenati de fostul atacant Wayne Rooney, care a fost jucator-antrenor in stagiunea 2020-2021. In ultima luna, clubul a intrat in vrie, acuzand grave probleme financiare si ar putea fi retrogradata in League One, putand schimba locul cu Wycombe Wanderers, daca i se va aplica penalizarea retroactiva cu care este amenintata.

O comisie independenta a decis miercuri ca clubul din East Midlands sa fie amendat cu 100.000 de lire sterline si sa primeasca un ultim avertisment, dupa ce a fost gasit vinovat de politici contabile interzise. EFL vrea sa faca apel si sa ceara retragerea unor puncte acumulate in sezonul trecut, mai ales ca Rob Couhig, patronul lui Wycombe, a amenintat ca va cere daune materiale in tribunal, daca echipa sa nu va fi reprimita in liga secunda. Pana la finalizarea apelului, tintarul noului sezon din Championship va fi interschimbabil, cu Derby si Wycombe trecute in calendar.

Situatia dificila ar putea duce la demisia lui Wayne Rooney, care a semnat un nou contract in ianuarie 2021, dar care nu vrea sa antreneze in liga a treia, mai ales ca a primit mai multe oferte din MLS si Championship. Situatia e cu atat mai dificila cu cat conducatorii nu mai raspund la telefon staff-ului tehnic, care ar trebui sa reinceapa antrenamentele saptamana viitoare, dar au la dispozitie doar noua jucatori seniori. De asemenea, mai multi juniori care urmau sa fie promovati la prima echipa au refuzat semnarea contractelor de profesionisti si vor sa plece liberi de contract.

Proprietarul Mel Morris este disperat sa vanda clubul, dar acordurile pe care le anuntase in sezonul trecut cu doi potentiali cumparatori au fost anulate si discutiile cu un grup de investitii american au fost amanate de incertitudinea cu privire la ce divizie va juca echipa. Avocatii sai incearca sa traga de timp si sa intarzie penalizarea cu puncte pana la inceputul viitorului sezon, care are startul pe 7 august.