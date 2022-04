Macedoneanul care a eliminat-o pe Italia de la Mondial a povestit cum Răzvan Marin i-a salvat viața

Mijlocașul central a dezvăluit că în perioada în care a fost coleg cu Răzvan Marin la Viitorul (acum Farul Constanța), fotbalistul român venea de acasă pentru a dormi cu el în cameră și pentru a-l susține.

Nikolov: „Am vrut să mă las!”

„Am avut probleme cu accidentarea, nu puteam să merg, mergeam cu căruciorul. M-am chinuit un an de zile. Două săptămâni mă antrenam, după aceea nu mai puteam. Voiam să mă las de fotbal. Puteți să îl întrebați și pe Răzvan.

Aveam momente când îmi venea să sar de la balcon. Venise Răzvan Marin să doarmă cu mine în cameră. Nu puteam să mă mișc. Vreun an și ceva a durat asta. Am făcut operație, după a revenit durerea. Am stat numai pe pastile.

M-am trezit într-o noapte ca și cum mă tăia cineva cu cuțitul. Atunci, era antrenor Bogdan Stelea și îmi zicea: „Nu știi când o să îți treacă. Într-o zi o sa te trezești și nu o să te mai doară”, dar tot așteptăm ziua aia. Nea Gică m-a dus în Italia, la cea mai bună clinică. Nu au putut să mă vindece și eram foarte dezamăgit. Făceam cinci metri în 40 de minute.

Nu mai puteam, dormeam pe parchet. Răzvan stătea acasă, dar venise să doarmă cu mine. Când mă puneam să dorm, nu puteam, zici că cineva te tăia. Eram la Vardar, m-am dus la un om la un masaj. Și-a dat seama, după mers, că am probleme. El m-a făcut bine, cu două tratamente. Dumnezeu m-a ajutat. Un an de zile, am luat pastile zilnic. La o lună după tratament nu am mai luat”, a spus Boban Nikolov, potrivit as.ro.

Boban Nikolov a fost titular în semifinala câștigată de Macedonia de Nord în fața Italiei, scor 0-1, din playoff-ul de calificare la Campionatul Mondial din Qatar.

Ulterior, macedonenii au fost de Portugalia, care s-a impus în finală cu 2-0, pe teren propriu.