Liverpool face show! După 6-0 în restanța cu Leeds, Salah și compania amenință liderul Manchester City

FC Liverpool a învins pe teren propriu, cu scorul de 6-0, formaţia Leeds United, într-o partidă restanţă contând pentru etapa a 19-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputată miercuri seara.

Egipteanul Mohamed Salah (15, 35 - ambele din penalty) şi senegalezul Sadio Mane (80, 90), care s-au înfruntat recent în finala Cupei Africii pe Naţiuni, au reuşit câte o dublă pentru "cormorani", celelalte goluri fiind marcate de germano-camerunezul Joel Matip (30) şi de olandezul Virgil van Dijk (90+3).

Just Joel completing one of his mazy runs ????

Lovely break, brilliant finish! Well in, Joel ???? pic.twitter.com/1Mgi8e47o5