Lionel Scaloni a ajuns la un acord cu Federația Argentiniană de Fotbal pentru prelungirea contractului, care urma să expire în decembrie 2026, anunță Fabrizio Romano.

Noul angajament va fi valabil până în vara anului 2030, după următoarea ediție a Cupei Mondiale. Scaloni a condus echipa spre câștigarea Cupei Mondiale din 2022 și a două ediții de Copa America, în 2021 și 2024.

Lionel Scaloni pregătește o nouă generație

Tehnicianul se află la conducerea Argentinei din 2018. În 107 meciuri, a obținut 79 de victorii și 18 egaluri, în timp ce echipa sa a suferit doar 10 înfrângeri.

Unul dintre obiectivele sale este pregătirea unei noi generații pentru perioada de după Lionel Messi. În mandatul său, Scaloni a debutat 73 de fotbaliști la prima reprezentativă, printre care Emiliano Martinez, Julian Alvarez, Alexis Mac Allister, Cristian Romero și Enzo Fernâandez.

Argentina va avea în față Copa America din 2028 și Cupa Mondială din 2030, la care va participa în calitate de țară co-organizatoare. Argentina, Uruguay și Paraguay vor găzdui câte un meci inaugural, cu ocazia centenarului competiției.