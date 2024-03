Lionel Messi poate participa la Jocurile Olimpice 2024! " El va decide"

Mascherano a indicat că Messi ar putea fi inclus în lotul olimpic argentinian, fiind unul dintre cei trei jucători cu vârsta peste 23 de ani, cu condiția ca clubul său din MLS, Inter Miami, să fie de acord să-i elibereze programul în vara acestui an.

"Am vorbit cu Leo și am fost de acord să continuăm discuția", a declarat Mascherano, adăugând că este conștient de calendarul încărcat al lui Messi, care include și participarea la Copa America. "Nu este o situație ușoară," a adăugat fostul coechipier al starului argentinian, conform ESPN.

Turneul olimpic de fotbal de la Paris urmează să aibă loc între 24 iulie și 10 august, imediat după Copa America.

Mascherano a subliniat că decizia finală depinde de discuțiile ulterioare cu clubul și de evaluarea lui Messi asupra disponibilității sale pentru a face față acestui program încărcat.

Argentina, care deține actualmente titlul Copa America, speră să îl includă pe Messi în echipă în încercarea de a obține cel de-al treilea titlu olimpic la fotbal.

"Trebuie să vedem dacă el are cu adevărat energia de a fi acolo (la Paris)"

"Nu este intenția noastră să-l deranjăm sau să-l presăm. I-am trimis o invitație în avans şi i-am dat toate punctele la care trebuie să se gândească şi să discute cu clubul său. Nu este uşor nici pentru el să gestioneze problema cu Inter Miami şi MLS şi să fie absent pentru o vreme. El va decide la momentul potrivit" a mai adăugat Mascherano.

Argentinienii Lionel Messi și Angel Di Maria sunt singurii jucători ce au câștigat Cupa Mondială și Medalia de aur la Jocurile Olimpice în secolul 21.

Turneele în cauza:

-Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008

-Cupa Mondială din Qatar din 2022

