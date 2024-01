Meciul dintre cele două echipe s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 4-3, după ce Al Hilal a condus la pauză, scor 3-1.

Pentru Al Hilal au marcat Mitrovic, Al Hamdan, Michael și Malcom, în timp ce Luis Suarez, Lionel Messi și David Ruiz au semnat reușitele formației din MLS.

Cu câteva minute înainte de terminarea primei reprize, pe contul de Twitter al saudiților a fost publicată o imagine cu Lionel Messi, pus la pământ de Ruben Neves, cu mesajul: "Este ok Leo... nu ești primul".

It’s ok leo .. you’re not the first one ????????‍♂️#RollsRuben ???????? pic.twitter.com/uGu3MSC3Pc