Lionel Messi a plătit prețul pentru performanța istorică realizată de Inter Miami! Explicațiile lui „Tata” Martino

Câștigătorul a șapte Baloane de Aur s-a transferat în Statele Unite când și-a încheiat contractul cu Paris Saint-Germain. Messi a avut șansa de a reveni la Barcelona, dar a optat în schimb pentru o provocare cu totul diferită în America.

Messi a ajutat-o pe Inter Miami să obțină o victorie istorică în Leagues Cup (primul trofeu al clubului) în doar câteva săptămâni de la sosirea sa în Florida, dar apoi a suferit o accidentare la națională, și a ratat următoarele patru meciuri ale lui Miami în MLS, iar evoluțiile echipei fără el pe teren au fost dezamăgitoare.

„Tata” Martino a dezvăluit că Inter Miami nu-și propusese să câștige Leagues Cup: „Într-adevăr, am crezut că sezonul va fi cu totul diferit de ceea ce s-a întâmplat. Așteptările mele erau să creez grupul, să-i antrenez în stilul nostru. Obiectivul era să jucăm doar două meciuri în Cupă și să ne calificăm în playoff.”

În cele din urmă, Inter Miami a ajuns să adauge cinci meciuri suplimentare la programul, iar acele minute au început să își spună cuvântul - în special în cazul lui Messi - pe măsură ce accidentările neașteptate s-au acumulat.

Meciurile multe și-au spus cuvântul

„Am avut cele mai frumoase momente până la datele FIFA din septembrie. Și am avut probleme după aceea din cauza acumulării de meciuri și accidentărilor. Până la acel moment, aveam o idee - nu era antrenată foarte bine, dar era foarte clară în capetele jucătorilor.

Cred că cu pierderile pe care am început să le avem, modificările pe care am început să le facem, atâtea variabile în echipă s-au schimbat de la un meci la altul - pentru că am trebuit să o modificăm pentru a ne putea îngriji de jucătorii noștri - am deteriorat ideea noastră de joc.

În ultimele 20 de zile, am avut cel mai negru moment al anului, desigur, când aveam cea mai mare nevoie ca echipa să fie cât mai sănătoasă posibil”, a spus Gerardo Martino, antrenorul lui Inter Miami, potrivit goal.com.

După patru meciuri în care a lipsit de pe gazon, Messi a revenit în tricoul lui Miami. Argentinianul a fost rezervă în FC Cincinnati, însă nu a reușit să evite o nouă înfrângere a echipei sale, scor 1-0, care a pus capăt oricărei șanse la playoff.

Messi va avea acum o pauză lungă peste iarnă înainte de începerea sezonului MLS din 2024.