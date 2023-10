Luis Suarez va părăsi clubul Gremio! Lionel Messi îl așteaptă în MLS

Această înțelegere îi permite lui Suarez să plece cu un an mai devreme decât se preconiza inițial, oferindu-i posibilitatea de a se alătura altui club. Gremio a acceptat cererea lui Suarez, ceea ce înseamnă că, în cazul în care acesta decide să semneze cu Inter Miami pentru a juca alături de prietenul său Lionel Messi, clubul brazilian nu va primi nicio sumă de transfer pentru el.

Luis Suarez a semnat cu Gremio în ianuarie 2023, inițial pe o perioadă de două sezoane, însă ulterior și-a schimbat intențiile, dorind să părăsească clubul mai devreme decât se planificase inițial, pentru a se alătura lui Messi în MLS.

Transferul lui Suarez la Gremio a avut o importanță majoră pentru club, determinând o creștere semnificativă a numărului de membri ai acestuia, depășind recordul istoric anterior, acum acumulând peste 113.000 de membri.

Cu toate că a avut de-a lungul sezonului unele probleme de sănătate, Suarez a fost un lider crucial pentru echipă și unul dintre cei mai buni marcatori din ligă, reușind să înscrie 16 goluri și să ofere nouă assist-uri în cele 32 de partide jucate.

Deși Gremio ar fi preferat să-l păstreze și în sezonul următor, acesta va fi autorizat să părăsească clubul la finalul sezonului 2023, potrivit jurnalistului Nicolo Schira.

Luis #Suarez will leave #Gremio at the end of December 2023. #InterMiamiCF are still interested in him: Lionel #Messi would like to return to play with El Pistolero. #transfers #MLS