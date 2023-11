La 38 de ani, Cristiano Ronaldo a înscris al 10-lea gol din preliminariile EURO 2024!

Cele două echipe s-au întâlnit în a nouta etapă din preliminariile EURO 2024, pe stadionul „Rheinpark” din Vaduz. Conform portalului FlashScore, aproape 6000 de spectatori au fost prezenți în tribune la meci.

În minutul 46 al partidei, imediat după ce jucătorii au ieșit de la vestiare, Diogo Jota i-a pasat lui Cristiano Ronaldo, care l-a învins fără probleme pe Benjamin Buchel, portarul adversarilor.

What a finish ???? Cristiano Ronaldo ????With his Left foot ????

Cristiano Ronaldo, Portugal pic.twitter.com/agZXxoFrbq