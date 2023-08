Internaţionalul spaniol Diego Costa, fostul atacant al echipelor Atletico Madrid şi Chelsea, a semnat un contract până la finalul anului cu Botafogo, liderul actual al campionatului Braziliei, care a anunţat sâmbătă semnătura sa.

"Diego Costa este noul membru al familiei Botafogo. Atacantul a întărit echipa noastră până la finalul sezonului", a transmis clubul din Rio de Janeiro pe Instagram.

Născut în statul brazilian Sergipe (nord-est) şi naturalizat spaniol, Diego Costa (34 ani) îl regăseşte pe antrenorul portughez Bruno Lage, alături de care a evoluat la începutul sezonului trecut la Wolverhampton.

Înainte de revenirea în Premier League, unde a înscris un singur gol în 25 de meciuri, el jucase pentru un alt club brazilian, Atletico Mineiro.

Diego Costa a jucat cea mai mare parte a carierei sale în Europa, în special la Atletico Madrid, cu care a câştigat Europa League (2017-2018) şi două titluri de campion al Spaniei (2013-2014 şi 2020-2021).

