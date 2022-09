Kylian Mbappe, eclipsat de fratele mai mic? Performanța remarcabilă reușită de Ethan, la doar 15 ani

Partida a reprezentat și debutul european al lui Ethan Mbappe, fratele mai mic al starului de la campioana Franței.

Tânărul jucător a împlinit 15 ani în martie, însă este deja considerat unul dintre viitoarele nume importante de la PSG, ținând cont că la această vârstă deja evoluează la echipa de tineret a parizienilor.

În această vară, Ethan Mbappe a trecut de la PSG U17 la PSG U19, semnând un contract valabil până în 2024. La scurt timp, jucătorul a fost convocat și la naționala Franței U16.

"Este un mijlocaș elegant, foarte fluent, inteligent. Este un star în devenire, cu siguranță", a declarat Jean-Claude Lafargue, pentru RMC Sport.

15 year-old Ethan Mbappe comes on for his UEFA Youth League debut ???????????? pic.twitter.com/E65URvwCg6