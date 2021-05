Kovacs, implicat intr-un scandal urias! "Fiu de tarfa! Ai de dat explicatii!" Nevasta lui Banega a sarit la gatul romanului! Ce s-a intamplat

Istvan Kovacs a fost delegat sa conduca derby-ul din Arabia Saudita dintre Al Shabab si Al Hilal.

In urma partidei, arbitrul roman a fost intens criticat pe retelele de socializare de suporterii sauditilor. Cel mai controversat moment al meciului s-a petrecut in prelungirile primei reprize, cand Kovacs i-a aratat cartonasul rosu lui Ever Banega, capitanul lui Al Shabab, care era condusa cu 2-1.

Al Hilal a castigat derby-ul cu scorul de 5-1, iar centralul roman si-a atras numeroase critici. Sotia lui Banega a postat un mesaj dur pe internet, cerandu-i explicatii lui Kovacs.

"Fiu de tarfa! Ai de dat explicatii!", a fost mesajul femeii pentru arbitrul care a fost acuzat de furt si de fiul fotbalistului argentinian, care a postat un mesaj acid pe Twitter.

"7 mai 2021. Al Shabab vs Al Hilal este cel mai mare furt din sezonul 20/21 al ligii saudite. Se putea vedea dinainte. A jucat o echipa care a crescut putin cate putin cu una care castiga toate campionatele cumparand arbitri. Asta, asta e Al Hilal", a scris baiatul mijlocasului.