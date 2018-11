Keseru, SHOW TOTAL in Bulgaria: a marcat trei goluri si e golgheterul campionatului! Prima reusita e spectaculoasa | VIDEO

Keseru continua evolutiile perfecte in Bulgaria.

Atacantul roman a castigat practic de unul singur meciul din deplasare cu Etar. Keseru a marcat de trei ori in victoria cu 4-1 a celor de la Ludogorets.

Keseru a deschis scorul in minutul 21 printr-o scarita, apoi a reusit dubla in minutul 38. Dupa pauza, Keseru a mai punctat o data, in minutul 54.

Ludogorets este lider in Bulgaria cu 35 de puncte dupa 14 meciuri. Keseru este lider in clasamentul golgheterilor cu 13 reusite, alaturi de Kostov de la Levski.