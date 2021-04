Angajatul unei mari companii a fost dat afara dupa o remarca facuta intr-un mall! Ce a putut sa spuna si ce hotarare a luat instanta

I-a spus asta unei colege si a platit cu locul de munca.

Raja Minhas a fost dat afara de Sky dupa ce i-a spus unei colege ca femeile care se imbraca indecent 'cer sa fie violate'. Raja era alaturi de colega lui la un stand din Blackburn cand doua tinere imbracate sumar au trecut prin fata lor. Dupa ce femeia si-a anuntat sefii, Minhas a fost concediat. Omul si-a cautat dreptatea in instanta. Un tribunal din Liverpool a decis ca Sky a incalcat legea dandu-l afara pe Minhas. Instanta a remarcat faptul ca Minhas isi regreta cuvintele si ca nu le-a adresat direct celor doua fete in varsta de 15 si 16 ani.

"In general, fetele care poarta fuste ca astea si apoi sunt violate... ele sunt de vina", i-a spus Minhas colegei sale. A fost auzit de altcineva, iar 'incidentul' a fost raportat sefilor Sky.

In fata judecatorului, barbatul a declarat ca: "Ambele fete erau imbracate necorespunzator. Am spus ca daca ne-am fi aflat in Pakistan oamenii ar fi privit o asemenea imbracaminge drept o invitatie la viol".

Farhan Qudeer, cel care a auzit dialogul dintre cei doi colegi ai sai, apoi l-a raportat superiorilor, a spus ca a facut-o pentru ca "Minhas a jignig Pakistanul".

