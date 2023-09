Jurgen Klopp lasă Liverpool pentru naționala Germaniei? Anunț oficial

Managerul lui Liverpool a intrat în atenția Federației Germane de Fotbal, el fiind în topul preferințelor chiar și în rândul fanilor nemți. Cu toate acestea, visul lor nu va deveni realitate, întrucât impresarul lui Jurgen Klopp a anunțat că acesta va continua în Premier League, la gruparea ”cormorană”, având un contract solid.

S-a pus, astfel, capăt oricărei speculații, pentru că zvonurile despre o posibilă numire a lui Klopp erau tot mai des abordate, iar presa din Germania a tot relatat, la rândul ei, posibilitatea unei mutări care să facă naționala să spere la un trofeu european în 2024, la EURO.

”Jurgen are un contract pe termen lung cu Liverpool și nu e disponibil pentru poziția de selecționer”, a transmis Marc Kosicke, agentul lui Jurgen Klopp.

Jurgen Klopp's agent Marc Kosicke: "He has a long-term contract with Liverpool. He's not available for national coaching position", told Sportschau ???????????? #LFC

Klopp focus has always been on Liverpool project. pic.twitter.com/tR0Y9jU5nf