Jorginho, numit „Jucătorul anului” la gala UEFA! Le-a luat fața lui Kante și De Bruyne! Aici lista câștigătorilor 

Chelsea a câștigat ediția trecută din UEFA Champions League, astfel că a avut cei mai mulți jucători nominalizați. În cadrul galei de la Istanbul, unde s-au tras la sorți și grupele Champions League, s-au premiat și cei mai buni jucători, atât la fotbal masculin, cât și la fotbal feminin.

Cel mai bun portar: Edouard Mendy (Chelsea)

Cel mai bun fundaș: Ruben Dias (Manchester City)

Cel mai bun mijlocaș: N'Golo Kante (Chelsea)

Cel mai bun atacant: Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jucătorul anului: Jorginho

Antrenorul anului: Thomas Tuchel

