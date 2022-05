Istvan Kovacs, peste Ciprian Deac! Câți kilometri a alergat în finala Conference League dintre Roma și Feyenoord

Meciul a fost condus de la centru de arbitrul român Istvan Kovacs, care a fost ajutat de arbitri asistenţi fiind Vasile Florin Marinescu şi Ovidiu Artene.

Brigada românesască s-a achitat excelent de sarcini, iar Istvan Kovacs a ieșit în evidență prin distanța imensă parcursă în timpul partide. „Centralul” a alergat, potrivit Digisport, aproximativ 13 kilometri, ceea ce îl plasează peste Ciprian Deac, unul dintre jucătorii din Liga 1 cu o condiție fizică ireproșabilă, despre care Dan Petrescu spunea că aleargă 12 kilometri pe meci.

Calitățile atletice ale arbitrului român au fsot remarcate și de arbitrul american Christina Unkel care l-a lăudat pe Kovacs pentru condiția sa fizică într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Vreți să vedeți un atlet? Dați pe Roma - Feyenoord, finala UEFA Conference League și urmăriți-l pe arbitrul Istvan Kovacs. Nu doar că ține pasul cu Tammy Abraham în sprint, dar i-a lăsat în urmă pe ceilalți atacanți ai Romei. Se antrenează mai intens decât jucătorii”, a scris Christina Unkel pe Twitter.

