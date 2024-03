Joi dimineață, Columbus Crew a învins Houston Dynamo, în deplasare, scor 1-0, în manșa tur din optimilede finală ale CONCACAF Champions Cup, echivalentul Ligii Campionilor pentru America de Nord și America Centrală.

Mățan a fost introdus pe teren în minutul 78 și a avut o contribuție deosebit de importantă la unica reușită a meciului. La ultima fază, în minutul 90+6, românul a primit o minge la marginea careului și a șutat spre colțul lung. Mingea a fost deviată în propria poartă de Adalberto Carrasquilla.

AT THE DEATH! ⚡️

Matan scores what proves to be the game-winner for @ColumbusCrew‼️ pic.twitter.com/fpIEK4sU8m