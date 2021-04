Asa ceva nu s-a mai vazut pe terenul de fotbal! Jucatorii s-au apucat sa manance seminte in timpul meciului! Imaginile fac inconjurul planetei

Sportul cel mai iubit de pe planeta nu inceteaza sa ne surprinda.

In timpul unui meci din Liga a 2-a din Turcia, cand jocul era oprit, mai multi fotbalisti s-au dus la marginea terenului si au inceput sa manance, lucru rar vazut pe un gazon de fotbal. Portarul era si el relaxat si parea ca-si bea cafeaua de dimineata, iar scena va ramane una memorabila in lumea fotbalului, probabil pentru multi ani de aici in colo.



Interesant este ca arbitrul nu a avut niciun lucru de spus, asemenea "iesiri" in timpul meciurilor fiind interzise, cel putin fara acordul acestuia, iar aici nu vorbim de o liga de amatori, ba chiar una aproape de cel mai inalt nivel, Liga a doua din Turcia, unde jucatorii primesc salarii de zeci de mii sau sute de mii de euro.

Profesionalismul a fost absent in aceasta partida, cel putin fata de fani, care urmareau partida la televizor, dar si fata de sportul pe care il practica si care merita un alt comportament din partea "actorilor" principali.