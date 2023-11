Egiptenii s-au impus datorită „dublei” lui Trezeguet, în minutele 18, respectiv 62. În minutul 39, gazdele au rămas în inferioritate numerică, după ce Fornah a văzut al doilea cartonaș galben în decurs de un minut și a fost eliminat.

Căpitanul Mohamed Salah a fost titular și integralist în victoria echipei sale, fiind pasator decisiv la cel de-al doilea gol. Fotbalistul de la Liverpool însă a trecut prin momente terifiante, după ce fanii gazdelor au pătruns pe teren, în minutul 89, și au încercat să îl atace.

În imaginile surprinse din tribune se vede cum mai mulți fani au pătruns pe teren și l-au țintit pe Mohamed Salah, însă oamenii de ordine au fost pe fază și i-au interceptat. Ulterior, starul „cormoranilor” a fost escortat la finalul meciului afară din teren, fiind înconjurat de 13 bărbați.

Look at the security that Salah has around him ????pic.twitter.com/sNZcYbWIGJ