Imagini incredibile la Ajax - Feyenoord! Tribuna a luat foc înainte de startul meciului

În etapa cu numărul 27 din campionat, Ajax a primit vizita lui Feyenoord, noua echipă a lui Valentin Cojocaru (26 ani). Iar fanii grupării din Amsterdam au dorit ca atmosfera să fie incendiară în partida cu rivalii de-o viață, așa că au conceput o coregrafie specială.

Doar că o torță a produs un mic incendiu în rândul suporterilor lui Ajax Amsterdam, iar forțele de ordine au trebuit să intervină pentru a opri focul.

???????????????????? scenes ahead of Ajax v Feyenoord ???????? pic.twitter.com/t918z2T7DV — Eurosport (@eurosport) March 20, 2022

În cele din urmă, nimeni nu a fost rănit, iar fanii lui Ajax Amsterdam au putut să se bucure de o victorie cu 3-2 împotriva lui Feyenoord, și și-au păstrat primul loc în clasament.

Cojocaru, până în vară la Fayenoord

Războiul din Ucraina i-a adus un transfer lui Valentin Cojocaru, portarul care semnase în vara anului trecut cu SK Dnipro. Cu evoluții foarte bune în campionat, românul a semnat un contract până la finalul sezonului cu Fayenoord, ocupanta locului 3 în Eredivisie.

„Feyenoord este un club important, cu obiective majore și sunt foarte fericit că am ajuns aici. Știu ce tradiție are clubul, știu că an de an vrea să fie în top.

La fel este și în cazul meu, obiectivele personale au devenit din ce în mai ridicate ca nivel, mai ales că în ultimul an am evoluat foarte bine în Ucraina și am ajuns sus cu Dnipro”, la primul interviu pentru clubul din Țările de Jos.