Imagini incredibile cu starul lui Chelsea! A jonglat cu mingea pe marginea unei barci, langa un peste gigant si a fost aproape sa cada in ocean

Christian Pulisic se afla in vacanta, dar nu se poate desparti de minge!

Tanarul jucator al lui Cheslea s-a filmat in timp ce se afla pe o barca, mai exact pe marginea acesteia, in timp ce jongla cu balonul deasupra unui peste urias, care fusese prins de pescarii aflati pe ambarcatiune.

Pulisic tinea duble pe picior, cand a incercat o alta schema, iar in incercarea de a recupera balonul, care se distantase in aer, s-a dezechilibrat si a cazut din barca, direct in ocean. Cu toate astea, cei de pe margine au fost atenti si l-au ridicat rapid pe winger-ul lui Chelsea.

Americanul a postat clipul pe contul sau de Instagram, acolo unde a strans aproape jumatate de milion de aprecieri si 2.5 milioane de vizualizari.