Zborul Londra-Milano, doar dus :)! Dupa Tomori, AC Milan mai vrea inca 3 jucatori de la Chelsea! Cu primul deja s-au inteles

Tomori a fost deja transferat definitiv, pentru 28 de milioane de euro

Venirea lui Thomas Tuchel pe Stamford Bridge inseamna si schimbari la echipa. Trei jucatori au cazut in dizgratia tehnicianului german, iar AC Milan si-i doreste.

Calificati in Champions League pentru prima data in ultimii 8 ani, italienii isi intaresc lotul si ii au in vizor pe Giroud, Ziyech si Bakayoko, conform Gazzetta dello Sport.

Ziyech este foarte popular in vestiarul lui Chelsea, dar faptul ca nu joaca suficient de mult il face pe marocan sa se gandeasca la transfer. Rossonerii si l-ar dori imprumut, cu optiune de cumparare.

Bakayoko mai are doar un an de contract, dar, cu toate acestea, londonezii doresc 15 milioane de euro pentru a-l ceda.

Cel mai aproape de transfer este insa atacantul Olivier Giroud: AC Milan deja s-au inteles pentru un contract de 2 ani, in valoare de 4 milioane euro anual.