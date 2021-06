Oficializarea transferului se va face in cateva zile

Gazzetta delo Sport anunta ca Hakimi si Inter s-au inteles cu PSG pentru transferul fundasului marocan. 70 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, este suma pe care o va primi echipa din Milano, mai putin decat suma ceruta initial, de 80 de milioane de euro.

In Paris Hakimi va castiga 7-8 milioane de euro per sezon, cu tot cu bonusuri. Italienii anunta ca transferul va fi oficializat in cateva zile.