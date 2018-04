Imagini CIUDATE in Uruguay: au DEZBRACAT un suporter pentru ca nu aveau tricou pentru portar! VIDEO

Meciul dintre Progreso si Penarol nu putea incepe din cauza unei gafe a oaspetilor, care i-au adus portarului un tricou de culoare gresita. Presati de timp, organizatorii au gasit o solutie incredibila. Au gasit un fan care avea o replica a tricourului de portar si l-au dezbracat. In schimbul lui, fanul a primit haina din partea clubului.

Uruguay: Peñarol found out on arriving to Sunday's match against Progreso they had the wrong coloured keeper's shirt. A fan was pressed into lending his replica shirt to get the game going. pic.twitter.com/S6g5b3h2uZ