Idolul fanilor unui club urias al Europei, surprins in timpul unei BATAI de strada! A lovit IN DISPERARE cu pumnul! Atentie: imagini care va pot afecta emotional!

Fostul atacant spaniol Nacho Novo a fost implicat intr-un incident socant in Eat Klibride, in apropiere de Glasgow.

Novo a fost surprins in timp ce lovea cu pumnul in mod repetat un barbat, in timp ce o femeie de pe margine ii cerea sa se calmeze. Totul s-a intamplat sambata noaptea, dupa ce Novo a petrecut alaturi de mai multi prieteni. Atacantul e considerat idol de catre fanii lui Glasgow Rangers, unde a jucat intre 2004 si 2010.



The wonderful Nacho novo! What an example to set to our younger generation! ???? pic.twitter.com/i0P460nFsz