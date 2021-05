Imagini fabuloase! Miss Argentina i-a adus omagiu lui Maradona intr-un mod incredibil! A iesit pe scena in echipamentul nationalei

Diego Armando Maradona a primit un tribut ce i-ar fi placut de minune!

Alina Luz Akselrad, Miss Argentina, s-a prezentat la gala Miss Universe cu o tinuta dedicata marelui fotbalist, decedat toamna trecuta. Tanara de doar 22 de ani este una dintre cele mai cunoscute nume din Argentina.

Fanii ei sunt inebuniti pe pozele postate de aceasta, fotografii ce aduna zeci de mii de like-uri si comentarii.

"Outfitul meu este inspirat de pasiunea ce ne uneste pe toti. Asta inseama ca atunci cand iesim si spunem Messi sau Maradona trebuie sa stim ca asta este Argentina", a spus tanara, la finalul galei.

Cupa Mondiala din 1896 ramane cea mai memorabila din cariera lui Maradona

In meciul cu Anglia din sferturile Mondialului din 1986, Maradona a oferit doua momente istorice in decurs de numai 5 minute!Mai intai, a deschis scorul ajutat de 'Mana lui Dumnezeu', in minutul 51 al partidei.

Apoi, Diego a socat lumea fotbalului cu o actiune din alta lume! Maradona a luat mingea din propria jumatate si a trecut de 4 adversari, pana a ajuns in careul advers. Aici l-a executat si pe portarul Shilton, nu inainte de a-l pune in fund cu o fenta care completeaza dimensiunea epica a intregii actiuni. Jurnalistii din toata lumea i-au spus 'Golul Secolului'!

Argentina a trecut cu 2-1 de Anglia si a ajuns in semifinalele turneului final din Mexic, pe care avea sa-l castige in cele din urma dupa o finala superba contra Germaniei (3-2).