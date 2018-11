Ia foc Europa! 10 super-meciuri de urmarit in acest week-end

De la derby-ul orasului Manchester la partida care aprinde Grecia.

10. DINAMO ZAGREB - LOKOMOTIVA ZAGREB (1. HNL, duminica, 18.30)

Meciul dintre locul 1 si locul 2 din tara vicecampioanei mondiale. Lokomotiva este considerata echipa secunda a celor de la Dinamo Zagreb, clubul unde sunt imprumutati cei mai de perspectiva tineri fotbalisti croati pentru a se roda inainte de a face pasul spre lotul lui Dinamo si spre campionate mai puternice. O infruntare intre prezentul si viitorul fotbalului croat.



9. AUSTRIA VIENA - FC SALZBURG (Bundesliga Austria, duminica, 18.00)

Singurul club pe care il urasc fanii Austriei Viena, cel mai titrat club austriac, dar care acum ocupa locul 6 in clasament, mai cu patima decat pe rivalii de la Rapid este bogatul club sponsorizat de Red Bull, liderul ierarhiei, care se pregateste de al 6-lea titlu consecutiv. Varianta austriaca a luptei dintre aristocratia si industriasii fotbalului.



8. FC SEVILLA - ESPANYOL BARCELONA (La Liga, duminica, 19.30)

Intr-un campionat dominat autoritar de Barcelona, Real Madrid sau Atletico, in mod normal, o infruntare intre Espanyol si Sevilla nu ar tine capul de afis, dar cele doua echipe se afla pe podiumul La Liga (locul 2, respectiv 3) si anunta un sezon de pus in rama.



7. FC PORTO - SPORTING BRAGA (Liga Sagres, sambata, 22.30)

Meciul dintre liderul campionatului portughez, FC Porto, de 12 ori campioana in ultimii 20 de ani, si Braga, ocupanta pozitiei secunde in clasament in acest moment. Cele doua echipe s-au infruntat si in finala Europa League din 2011, castigata de Porto cu 1-0, si au dezvoltat o rivalitate acerba.



6. TSKA MOSCOVA - ZENIT ST. PETERSBURG (PL Rusia, duminica, 18.00)

Derby-ul Rusiei, desfasurat intre brutala Moscova si boemul Sankt Petersburg. Stadion nou, bugete de sute de milioane de euro, rivalitate intre galerii si o infruntare intre cei mai tineri si mai in voga antrenori rusi, Victor Goncearenko si Serghei Semak.



5. AS MONACO - PSG (Ligue 1, duminica, 22.00)

"Bancomatul" pariziano-qatarez a luat deja un avans de 9 puncte la conducerea campionatului francez, pe care l-a castigat de 5 ori in ultimii 6 ani. Monaco a inceput execrabil sezonul si se afla pe penultimul loc si este deja eliminata din Champions League, dar orgoliul lui Thierry Henry si calitatea lotului monegascilor le pot crea neplaceri milionarilor parizieni in cele mai neasteptate momente.



4. OLYMPIAKOS - PANATHINAIKOS (Super League Grecia, duminica, 19.30)

Super-clasicul fotbalului din Grecia, intre cel mai titrate doua echipe ale Eladei, cu Olympiacos detinatoare a recordurilor de campionate (44) si cupe (27) castigate si cu rivala din Atena mereu pe urmele sale. In acest moment, Olympiakos e pe locul 3 in clasamentul condus de PAOK-ul lui Razvan Lucescu, iar PAO pe locul 6.



3. AC MILAN - JUVENTUS (Serie A, duminica, 21.30)

Milanezii sunt pe locul 4, intr-unul dintre cele mai promitatoare sezoane din ultima perioada, iar Juventus este liderul in Serie A si campioana din ultimele 7 sezoane. Derby-ul italian se joaca inca din 1901, cand "rossonerii" au castigat cu 3-2, dar indiferent de locul din clasament si de forma sportiva, derby-ul s-a jucat mereu cu un cutit intre dinti. De urmarit prestatia lui Higuain in fata fostei echipe, care l-a transferat fortat in aceasta vara pentru a-i face loc lui Cristiano Ronaldo.



2. BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MUNCHEN (Bundesliga, sambata, 19.30)

Dortmund, locul 1, si Bayern, locul 3, se vor lupta si in acest sezon pentru titlu in Bundesliga, ambele echipe conducand grupele din Champions League din care fac parte. Bavarezii sufera, dupa ce in ultimele sezoane nu au mai reusit sa atraga superstaruri ale fotbalului mondial, in timp ce "Die Schwarzgelben" raman nebunii frumosi ai fotbalului german.



1. MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED (Premier League, duminica, 18.30)

O intalnire care propune infruntarea clasica a doi antrenori legendari, Pep Guardiola si Jose Mourinho, doua filosofii de joc si doua stiluri de management. Bani si tiki-taka vs. Pedigriu si rigoare. City e lider, iar United ocupa locul 7, inotand la 9 puncte distanta de rivala din oras, dar "specialul" Mourinho devine mai periculos cand nu i se mai da nicio sansa.