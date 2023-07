I-au reziliat contractul ca să îi facă loc lui Messi! Când ar putea debuta argentinianul la Inter Miami

Lionel Messi va fi prezentat oficial la Inter Miami duminică, 16 iulie, într-un eveniment grandios care va avea loc pe DRV PNK Stadium, arena clubului din MLS.

Messi se află deja în Florida, iar Inter Miami a făcut demersurile necesare pentru a putea să îl înregistreze pe starul argentinian. Clubul patronat de David Beckham i-a reziliat contractul lui Rodolfo Pizarro, un mijlocaș mexican în vârstă de 29 de ani, care ocupa unul dintre cele trei locuri de "designated players".

"Designated players" sunt jucătorii din MLS care pot încasa un salariu mai mare decât plafonul impus de regulamentul campionatului. Fiecare club are dreptul la trei astfel de fotbaliști, iar Inter Miami s-a văzut nevoită să renunțe la unul dintre cei actuali pentru a-i face loc lui Messi, scrie TalkSport.

Rodolfo Pizzarro se afla din februarie 2020 la Miami, după ce a fost cumpărat de la Monterrey, pentru aproape 11 milioane de euro. În 2022 a fost împrumutat înapoi în țara natală, iar la începutul acestui an a revenit la gruparea din MLS. Acum, mijlocașul mexican va semna cu formația greacă AEK Atena, anunță sursa citată.

Pizzarro nu a părut în niciun moment mulțumit cu statutul de "designated player", declarând recent: "E puțin ciudat. Cred că este singurul campionat din lume unde se întâmplă asta".

Dacă toate lucrurile vor fi puse la punct, Messi ar putea debuta la Inter Miami sâmbătă dimineață, pe 22 iulie, de la ora 3:00, în meciul cu mexicanii de la Cruz Azul, din Leagus Cup.

În campionat, Inter Miami ocupă locul 15, ultimul din Conferința de Est, cu doar 18 puncte acumulate în primele 21 de etape.

Sources on Rodolfo Pizarro. It looks like Pizarro and #InterMiamiCF have agreed on a mutual contract termination that will free up a DP spot for Lionel Messi.

Pizarro is then free to join a club outside of MLS. That club appears to be Greek side AEK. ⚽️???????? pic.twitter.com/lscEroRDQ0