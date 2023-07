S-a rupt lanțul de iubire! Leo Messi a 'uitat-o' complet pe Paris Saint-Germain după plecare 

Superstarul argentinian s-a despărțit de gruparea franceză odată ce i-a expirat contractul pe care îl semnase în urmă cu doi ani. Leo Messi nu a luat în calcul varianta prelungirii înțelegerii, asta și în contextul în care în ultimele luni relația cu fanii lui PSG a fost mai tensionată ca niciodată, cerându-i-se plecarea.

Deși s-a scris că ar putea reveni la FC Barcelona, Messi a ales o altă destinație, Inter Miami, unde urmează a fi prezentat în cursul zilei de duminică.

Leo Messi nu o mai urmărește pe Paris Saint-Germain

În interviurile acordate după plecarea de la Paris Saint-Germain, Messi a vorbit despre cât de greu i-a fost în cei doi ani petrecuți în Franța, dezvăluind că nu a ajuns să se adapteze așa cum și-ar fi dorit. Pentru a confirma și mai tare că despărțirea dintre el și PSG nu a fost una „amicală”, fanii campionului mondial au descoperit un detaliu.

Leo Messi a renunțat să mai urmărească contul de Instagram oficial al lui Paris Saint-Germain, la a cărui creștere a contribuit considerabil odată cu anunțul transferului său. Argentinianul urmărește însă clubul său de suflet, FC Barcelona.

CHAU PSG ????????⛔ ???? Messi dejó de seguir al PSG en Instagram. Si se va él, nos vamos todos pic.twitter.com/mdikgpUFRT — Diario Olé (@DiarioOle) July 13, 2023

Leo Messi, despre huiduielile fanilor lui PSG

„Am mers la Paris pentru că mi-a plăcut clubul și aveam prieteni acolo, dar și persoane pe care le cunoșteam de la națională. A părut mai ușor pentru mine să mă adaptez față de oricare alte locuri aș fi putut merge și de aceea am decis să merg la Paris. La început a fost incredibil, am primit mult sprijin, așa cum am spus des, însă după asta, oamenii au început să mă trateze diferit, o parte din publicul parizian.



Majoritatea m-a tratat bine, ca la debut, dar a fost tensiune cu mare parte din fanii Parisului, nu am avut niciodată intenția asta. Dar astea au fost lucruri pe care le-au trăit și Mbappe și Neymar anterior, e modul lor de a acționa. Rămân cu cei care m-au respectat, așa cum eu am respectat pe toată lumea încă de la debut și atât, restul e anecdotă. Rămân cu amintirea lui Neymar și Mbappe, care m-au sprijinit încă de la început”, a declarat Leo Messi în interviul pentru beINSPORTS.