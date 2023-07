Leo Messi, gata de aventura la Inter Miami: „Nu se schimbă nimic!” 

Superstarul argentinian a părăsit fotbalul european, alegând Miami ca destinație. Leo Messi a avut ofertă și de a reveni la FC Barcelona, însă a decis să aleagă varianta Inter Miami, asta în contextul în care existau incertitudini legate de revenirea sa, ținând cont că gruparea catalană încă se confruntă cu probleme financiare.

Messi a aterizat marți seară în Miami și urmează a fi prezentat duminică, 16 iulie, după cum informează presa internațională.

Declarația lui Leo Messi după ce a ales-o pe Inter Miami

Fotbalistul a oferit un interviu pentru o publicație argentiniană în care s-a arătat încântat de noua sa aventură în lumea fotbalului. Messi ar putea debuta la Inter Miami pe 21 iulie, într-un duel cu Cruz Azul din Leagues Cup.

„Suntem fericiți de decizia pe care am luat-o. Pregătiți și cu dorință de a ne confrunta cu noua provocare, noua schimbare. Mentalitatea mea și gândirea nu se vor schimba și voi încerca, indiferent de locul în care mă voi afla, să ofer maximum pentru mine și pentru club, să dau în continuare randament la nivel mare”, a declarat Leo Messi în cadrul interviului acordat pentru emisiunea “Llave a la Eternidad” citat de tycsports.com.

Mesajul emoționant al lui Leo Messi pentru argentinienii care l-au apărat

În cadrul interviului, campionul mondial a vorbit și despre sprijinul primit din partea fotbaliștilor argentinieni în momentele în care era criticat din toate părțile pentru prestațiile sale.

„Simțeam cu băieții, în general, mai ales în Argentina, unde am trecut prin situații dificile și am fost extrem de criticat, că există o generație care mă apăra până la moarte și care se lupta cu multă lume pentru a mă apăra. Pentru mine este ceva superb. Să le ofer ceva lor, într-un anumiti punct, să le mulțumesc pentru toată această afecțiune, pentru luptele pe care le-au dus pentru mine, momentele prin care mare parte din acei băieți au trecut cândva, a fost o satisfacție și mai mare și pentru ei că am câștigat Campionatul Mondial pentru toată țara”.