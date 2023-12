Horațiu Moldovan se află pe lista extinsă a celor de la Dinamo Zagreb, campioana Croației, dar care se va orienta probabil către o soluție mai ieftină, respectiv Nikola Cavlina, un jucător produs de academia clubului și trimis la Lokomotiva Zagreb să prindă meciuri în picioare.

Trabzonspor caută un portar experimentat, dar cu un preț decent

Pentru portarul Rapidului a apărut o variantă neașteptată, el aflându-se pe lista de achiziții a celor de la Trabzonspor, campioana Turciei în sezonul 2021-2022, dar care ocupă acum doar locul al șaselea în Super Lig. "Karadeniz Firtinasi" sunt descoperiți pe postul de portar, titular fiind internaționalul turc Ugurcan Cakir (27 de ani), dar în lot se mai găsesc doar tinerii Taha Tepe (22 de ani), Kagan Moradaoglu (20 de ani) și Onuralp Cevikkan (17 ani).

În ciuda unui deficit bugetar mare, clubul își permite să îi aibă în lot pe Nicolas Pepe (Franța), Mislav Orsic (Croația), Stefano Denswil (Surinam), Edin Visca (Bosnia), Enis Bardhi (Macedonia de Nord), Jens Stryger Larsen (Danemarca), Joaquin Fernandez (Spania), Anastasios Bakasetas (Grecia) sau Mahmoud Trezeguet (Egipt). Moldovan este reprezentat de firma de impresariat a fraților Ioan și Victor Becali, care au conexiuni importante în fotbalul turc.

Experiența într-un campionat cu play-off îl poate transfera în Turcia

Pe lista de preocupări imediate pentru bașcanul Ertugrul Dogan se află prelungirea contractului grecului Anastasios Bakasetas (30 de ani), transferul unui portar experimentat și readucerea la echipă a nigerianului Anthony Nwakaeme (34 de ani), care evoluează acum la Al Fayha, dar în trecut a fost legitimat în România la FCU Cluj, Arieșul Turda și Petrolul. Transferuri spectaculoase sunt excluse, pentru că clubul a plătit datorii de 90 de milioane de euro, în anul 2023, și încă se recuperează după cheltuielile exagerate din anii trecuți.

Transferul românului ar avea sens, după ce Dogan a declarat recent în cadrul Adunării Acționarilor că "încercăm să formăm un lot bun, care să se lupte pentru campionat, dar dorim să protejăm și bugetul clubului, mai ales că sumele din drepturile tv au scăzut vertiginos. Încercăm să facem transferuri inteligente și nu foarte costisitoare, care să mențină clubul în topul Super Lig și să se lupte pentru titlul de campioană, dar căutăm și fotbaliști obișnuiți cu sistemul de desfășurare cu play-off al campionatului, care poate fi implementat din sezonul următor".

Clujeanul Moldovan și-a făcut un nume la UTA și Rapid

Horațiu Moldovan (25 de ani, 189 cm) este născut la Cluj-Napoca și s-a format la academia lui CFR Cluj. La seniori a fost legitimat la FC Hermannstadt (2017-2018), Energeticianul Tg. Jiu (2018), Ripensia Timișoara (2019, 2020), Sepsi OSK (2019-2020), UTA Arad (2020-2021) și Rapid (2021-2023). La clubul giuleștean a ajuns liber de contract, în ianuarie 2021.

Are 9 selecții pentru naționala României, fiind titular în campania de calificare pentru Euro 2024. Mai are contract cu Rapid până în vara anului 2025 și este cotat la 2 milioane de euro, dar are o clauză de reziliere de doar 800.000 de euro.

Foto - Gabriel Chirea