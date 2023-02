Favorită clară în duelul de pe teren propriu cu divizonara secundă, Rangers a fost condusă după prima repriză. Partick Thistle a deschis scorul în minutul 35, prin Holt, din penalty, iar Ianis Hagi a fost înlocuit la pauză cu Ryan Kent.

Repriza secundă a fost plină de evenimente. Rangers a egalat în minutul 50 grație reușitei lui Colak, a ratat un penalty prin Tavernier, apoi a urmat un moment rar întâlnit pe terenul de fotbal.

În minutul 70, Malik Tillman a acuzat o accidentare, iar colegii săi de la Rangers au trimis mingea în aut pentru a primi îngrijiri medicale. Tillman a revenit apoi pe teren și s-a dus direct către jucătorul lui Partick Thistle care intenționa să îi returneze mingea lui Rangers cu o degajare lungă, un gest de fair-play des întâlnit în fotbal.

Totuși, Tillman nu a așteptat ca jucătorul oaspeților să degajeze, a profitat de o preluare greșită a adversarului, a recuperat și a înscris pentru 2-1, moment în care a izbucnit un adevărat conflict între fotbaliștii celor două formații.

Michael Beale, antrenorul lui Rangers, a intervenit și le-a cerut jucătorilor săi să îi lase pe adversari să marcheze. A urmat o cursă solitară a lui Scott Tiffoney, care a înscris pentru 2-2. Singurul jucător de la Rangers care a încercat să îl blocheze pe Tiffoney a fost portarul Allan McGregor, însă a cedat și el.

După gol, antrenorii celor două echipe au dat mâna pe marginea terenului, iar conflictul s-a stins. În cele din urmă, Rangers s-a impus cu 3-2, după ce Sands a însris golul decisiv în minutul 86.

