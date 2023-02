Ianis Hagi, titular în echipa lui Rangers pentru prima oară de la revenire! 

Antrenorul Michael Beale de la Rangers va miza pe Ianis Hagi încă din primul minut în meciul din Cupa Scoției cu divizionara secundă Partick Thistle.

Ianis Hagi, din nou titular la Rangers!

Ianis Hagi a mai jucat pentru Rangers în meciul cu St. Johnstone, din 28 ianuarie, când a intrat în ultimele 19 minute ale partidei. De atunci au mai urmat două meciuri, în care românul nu a fost trimis în teren de antrenorul său.

Dacă va reuși să treacă de Patrick Thistle, Rangers se va califica în sferturile Cupei Scoției. În campionat, echipa lui Beale este pe locul doi, cu 61 de puncte, la nouă puncte distanță de liderul și rivala Celtic.

"Am fost în al nouălea cer, suportertii au fost incredibili. Am avut pielea de găină timp de un minut. Am toată cariera în față, am 24 de ani. Sper să mai joc încă 15 ani, cel puțin", a declarat Ianis Hagi pentru PRO TV și sport.ro.