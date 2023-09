Taylor Swift se implică în lupta pentru Golden Boy. Pe cine susține artista

Tânărul englez de numai 20 de ani, Jude Bellingham se luptă în acest an pentru trofeul Golden Boy, cea mai importantă distincție fotbalistică la nivel individual pentru jucătorii în plină ascensiune.

Proaspăta achiziție a lui Real Madrid pentru suma de 103 de milioane de euro și-a depus serios candidatura la acest premiu. Fotbalistul englez are un debut de vis în tricoul galacticilor, reușind cinci goluri în primele patru meciuri pentru nou sa echipă.

”El Clasico” pentru trofeul Golden Boy se dă între Jude Bellingham și fotbalistul Barcelonei, Alejandro Balde. Conform presei din Spania, Bellingham ar fi deținut doar 30% din votul publicului, însî acest lucru s-ar putea să se schimbe.

Revoluția de pe Twitter

”Nu-mi place muzica lui Taylor Swift” a fost declarația lui Alejandro Balde, care i-a supărat pe fanii faimoasei cântărețe din America, care a prestat recent într-un turneu european.

În urma aceste afirmații, fanii artistei s-au mobilizat: ”Nu îl putem lăsa pe acest Balde să câștige Golden boy” a fost tweet-ul care a lansat o adevărată revoluție în mediul online. În continuarea postării, fanul a scris: ”Votați pentru Jude Bellingham”, atașând totodată și un link, iar campania sa s-a viralizat imediat.

Din acel moment, peste 7.000 de persoane au distribuit postarea ce a reușit să strângă peste 30.000 de aprecieri.

Jude Bellingham are șansa de a demonstra că merită voturilor fanilor săi, atât din plan fotbalistic, cât și din plan extern în meciurile cu Ukraina de sâmbâtă, 9 sepmtebrie de la ora 19, și Scoția, marți, 12 septembrie de la ora 21:45, el fiind unul dintre cei mai tineri jucători ale ”Naționalei The Three Lions”.