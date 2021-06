Griezmann, reactie sincera cand a fost intrebat despre relatia sa cu Messi! Ce a spus atacantul Frantei 

Antoine Griezmann a vorbit despre unul dintre mai comentate subiecte: relatia sa cu Leo Messi.

De cand s-a transferat la Barcelona, au aparut numeroase comentarii legate de relatia pe care Griezmann ar avea-o cu Messi. Mai mult, un apropiat de-al francezului a declarat ca Leo Messi nu l-ar suporta pe Griezmann, motiv pentru care se comporta extrem de urat cu el. Fotbalistul francez a infirmat declaratiile facute, iar acum a vorbit din nou pentru L'Equipe despre subiect.

"Relatia mea cu Messi? Este buna. Ne intelegem bine. Cateodata ne trimitem mesaje, comunicam mult la antrenamente. Pe teren, desigur ca este un jucator cu care poti juca usor. Ii trimiti un pepene, iar el il transforma in caviar.

Nu avem acea presiune pentru a pierde contactul cu el. Pe teren, lucrurile se imbunatatesc. In Spania, e competitie intre publicatii, se vorbeste daca ma trimite in banda dreapta, stanga, baga zvonuri despre relatiile cu asociatii mei. Nu pot sa imi pierd timpul negand totul. Am facut asta in noiembrie. Acum, las sa se vorbeasca si prefer sa lucrez singur. Ce e clar e ca la inceput a fost foarte dur. Am inteles cum functioneaza", a spus Griezmann pentru L'Equipe, citat de Mundo Deportivo.